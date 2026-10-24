Фигуранта дела о поставках тушёнки на СВО отправят из СИЗО на лечение

Коммерческий директор «Нармяспрома» Дмитрий Вислобоков, арестованный по делу о хищении 700 миллионов рублей при поставках тушёнки для нужд СВО, готовится сменить камеру СИЗО на больничную койку. Как следует из материалов дела, попавших в распоряжение РИА «Новости», фигуранта планируется госпитализировать для обследования и лечения — сейчас он дожидается очереди на размещение в медсанчасти при СИЗО-1 «Матросская тишина».

Защита ранее ходатайствовала об освобождении Вислобокова из-под стражи из-за тяжёлой болезни, несовместимой с пребыванием в изоляторе, и просила провести медосвидетельствование. Администрация московского СИЗО-4 в итоге дала добро на стационарное обследование.

«Вислобоков Д.А. запланирован на госпитализацию с целью обследования и лечения», — говорится в документах.

Напомним, что по этому делу, помимо Вислобокова, арестованы бывший начальник управления департамента ресурсного обеспечения Минобороны полковник Виктор Таразевич, гендиректор ООО «Нармяспром» Алексей Баранов и предприниматель Дмитрий Мизгир. Ещё двое обвиняемых — гендиректор ООО «МПК «Селятино» Артём Барышков и технолог предприятия Зинаида Грищук — находятся в розыске. Следствие полагает, что фигуранты снизили стоимость тушенки за счёт более дешёвых ингредиентов, не предусмотренных стандартами. Никто из обвиняемых вину не признаёт, однако октябрьский комплексный анализ показал: консервы не соответствуют ГОСТу. Кроме того, по делу назначена бухгалтерская экспертиза, которая должна установить, какую сумму Минобороны заплатило за 180 тонн продукции, поставленной на СВО.

Ранее Life.ru писал, что по другому громкому делу — о хищении 37,7 млн рублей у концерна «Калашников» — фигуранты уже получили реальные сроки: суд в Химках отправил гендиректора «Ивановских ковшей» Алексея Морохова на девять лет строгого режима, а бывшего руководителя «Интертехники» Юрия Чернышева — на восемь. Ещё трое получили по 7,5 года, причём соучредитель «Интертехники» Алексей Леденев отделался условным сроком — видимо, потому что сдал адвоката Александра Карабанова по делу о мошенничестве.