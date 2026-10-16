Более 15 млн рублей исчезли при ремонте больниц в Иванове: задержан первый фигурант
В Иванове задержали экс-директора госучреждения по делу о хищении 15 млн
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В Иванове задержали бывшего директора государственного бюджетного учреждения, которого подозревают в хищении более 15 миллионов рублей при капитальном ремонте медицинских учреждений. По версии следствия, деньги удалось похитить благодаря завышению объёмов выполненных работ в отчётных документах.
Как сообщили в прокуратуре Ивановской области, уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество. Предполагаемые махинации происходили с 2021 по 2023 год, когда фигурант руководил учреждением, занимавшимся капитальным строительством.
Следствие полагает, что бывший директор действовал совместно с пока неустановленными лицами. В документацию по ремонту областных учреждений здравоохранения вносились недостоверные сведения об объёмах выполненных работ. На основании этих данных впоследствии подписывались акты приёмки.
Общая сумма похищенных средств, по предварительным подсчётам правоохранителей, превысила 15 миллионов рублей. Подозреваемого уже задержали, сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Ход расследования контролирует прокуратура Ивановской области.
Ранее в Иванове арестовали бывшего мэра Александра Шаботинского по делу о махинациях с контрактами на капитальный ремонт многоквартирных домов стоимостью более 500 миллионов рублей. Кроме того, в феврале 2026 года бывшего заместителя руководителя департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области Алексея Панкова приговорили к трём с половиной годам лишения свободы за получение взяток на 6,8 миллиона рублей.