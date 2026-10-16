Более 15 млн рублей исчезли при ремонте больниц в Иванове: задержан первый фигурант

В Иванове задержали бывшего директора государственного бюджетного учреждения, которого подозревают в хищении более 15 миллионов рублей при капитальном ремонте медицинских учреждений. По версии следствия, деньги удалось похитить благодаря завышению объёмов выполненных работ в отчётных документах.

Как сообщили в прокуратуре Ивановской области, уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество. Предполагаемые махинации происходили с 2021 по 2023 год, когда фигурант руководил учреждением, занимавшимся капитальным строительством.

Следствие полагает, что бывший директор действовал совместно с пока неустановленными лицами. В документацию по ремонту областных учреждений здравоохранения вносились недостоверные сведения об объёмах выполненных работ. На основании этих данных впоследствии подписывались акты приёмки.