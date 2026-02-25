Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 февраля, 14:28

Бывший замглавы депстроя Ивановской области получил срок за взятку в ₽6,8 млн

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MaxZolotukhin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MaxZolotukhin

Суд вынес решение по уголовному делу бывшего первого замдиректора департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области Алексея Панкова, который обвинялся в получении взятки. Экс-чиновник отправлен в тюрьму на 3 года 6 месяцев. Об этом рассказали в прокуратуре региона.

«Октябрьский районный суд г. Иваново вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего первого заместителя директора департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области Алексея Панкова. Он признан виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)», — сказано в тексте.

Кроме того, Панков не сможет занимать госдолжности в течение 5 лет, а его имущество подлежит конфискации в размере полученной взятки. Как было доказано следствием, обвиняемый получал незаконно деньги от владельца компаний ООО «СоюзАвтодор» и ООО «ДЭП-17» в период с 2020 по 2025 годы. Фирмы занимались дорожным строительством и имели привилегии при заключении госконтрактов благодаря Панкову. Взятки платились каждый месяц через родственника экс-чиновника. Общая их сумма составила 6,8 млн рублей. Обвиняемый свою вину признал.

«Золотой гаишник» из Башкирии получил 18,5 года колонии
«Золотой гаишник» из Башкирии получил 18,5 года колонии

Ранее главного врача Псковской областной инфекционной клинической больницы Анастасию Повторейко арестовали по обвинению в превышении должностных полномочий. Она наладила негласное сотрудничество с иностранными фармкомпаниями Pfizer, AstraZeneca, Johnson & Johnson и Boehringer Ingelheim. Следствие полагает, что с 2022 по 2024 год женщина вносила в документы ложные сведения о применении их препаратов, на основании чего больнице незаконно перечислили 200 миллионов рублей.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Криминал
  • Ивановская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar