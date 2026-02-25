Бывший замглавы депстроя Ивановской области получил срок за взятку в ₽6,8 млн

Суд вынес решение по уголовному делу бывшего первого замдиректора департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области Алексея Панкова, который обвинялся в получении взятки. Экс-чиновник отправлен в тюрьму на 3 года 6 месяцев. Об этом рассказали в прокуратуре региона.

«Октябрьский районный суд г. Иваново вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего первого заместителя директора департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области Алексея Панкова. Он признан виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)», — сказано в тексте.

Кроме того, Панков не сможет занимать госдолжности в течение 5 лет, а его имущество подлежит конфискации в размере полученной взятки. Как было доказано следствием, обвиняемый получал незаконно деньги от владельца компаний ООО «СоюзАвтодор» и ООО «ДЭП-17» в период с 2020 по 2025 годы. Фирмы занимались дорожным строительством и имели привилегии при заключении госконтрактов благодаря Панкову. Взятки платились каждый месяц через родственника экс-чиновника. Общая их сумма составила 6,8 млн рублей. Обвиняемый свою вину признал.

