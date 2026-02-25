«Золотой гаишник» из Башкирии получил 18,5 года колонии

Орджоникидзевский суд Уфы вынес приговор бывшему начальнику МРЭО ГИБДД по Башкирии Ильдусу Шайбакову, которого прозвали «золотой гаишник». Его приговорили к 18 годам 6 месяцам колонии строгого режима со штрафом 2,5 миллиона рублей. Он также лишён звания подполковника полиции и права занимать должности в правоохранительных органах на 9 лет.

«Золотой гаишник» из Башкирии получил 18,5 лет колонии. Видео © Telegram /Прокуратура Республики Башкортостан

Суд над Шайбаковым, его заместителем и шестью подчинёнными шёл с 2024 года. Их признали виновными в организации преступного сообщества, получении взяток, мелком взяточничестве и превышении полномочий. По версии следствия, с 2010 по 2014 годы группировка продавала водительские удостоверения без сдачи экзаменов.

Шайбакова задержали в 2022 году после того, как у него в квартире нашли 44 миллиона рублей. Больше года он находился в федеральном розыске.

Напомним, ещё в августе 2021 года семерых гаишников из Уфы заподозрили в продаже водительских прав на миллиард рублей. По версии следствия, в 2016 году Шайбаков, будучи замначальника МРЭО, создал группу для получения взяток за выдачу прав без экзаменов. В «бизнес» он вовлёк не менее шести подчинённых. Сумма взятки за одно удостоверение составляла от 14 до 40 тысяч рублей. Пятерых фигурантов тогда арестовали, одного отправили под домашний арест, а Шайбакова объявили в розыск. Он, к слову, набрал взяток на 44 миллиона.