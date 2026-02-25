Экс-главврач псковской больницы «наварилась» на западных фармкомпаниях почти на миллион

Главного врача Псковской областной инфекционной клинической больницы Анастасию Повторейко арестовали по обвинению в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает Baza.

По данным телеграм-канала, руководитель медучреждения наладила негласное сотрудничество с иностранными фармкомпаниями Pfizer, AstraZeneca, Johnson & Johnson и Boehringer Ingelheim. Следствие полагает, что с 2022 по 2024 год она вносила в документы ложные сведения о применении их препаратов, на основании чего больнице незаконно перечислили 200 миллионов рублей. Сама Повторейко также получила от компаний выплаты на 720 тысяч рублей.

Кроме того, выяснилось, что она увеличивала себе зарплату, оформив на себя несколько врачебных ставок — терапевта, пульмонолога и инфекциониста. Вдобавок к этому, как депутат Псковского Заксобрания, она имела доступ к гостайне.

На днях Арбитражный суд Москвы в рамках рассмотрения дела экс-замглавы министра обороны Тимура Иванова признал, что 112 млн рублей, оформленные как заём, на самом деле были взяткой чиновникам военного ведомства. Директор компании-заёмщика подтвердил, что сделка фиктивна и скрывала подкуп. Деньги предназначались экс-замминистра Иванову и его подчинённому в интересах «Олимпситистроя». Договор аннулирован.