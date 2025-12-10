Экс-мэра Иваново отправили в СИЗО по делу о махинациях на полмиллиарда рублей

Бывший мэр города Иваново и экс-заместитель председателя правительства Ивановской области Александр Шаботинский арестован по подозрению в превышении должностных полномочий. Данное заявление сделали в пресс-службе региональной прокуратуры, уточнив, что суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 7 февраля.

«Суд заключил под стражу бывшего заместителя председателя регионального правительства и экс-главу областного центра. В судебном заседании он возражал против избрания ему данной меры пресечения. Бывшему чиновнику предъявлено обвинение по пп. «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)», — говорится в сообщении.

По версии следствия, в период с 2017 по 2024 год, занимая пост зампред правительства и курируя сферу ЖКХ, Шаботинский создавал коммерческим структурам благоприятные условия для заключения договоров на капитальный ремонт многоквартирных домов. Всего по этой схеме было заключено более 30 контрактов на общую сумму свыше 500 миллионов рублей. Параллельно в отношении причастных лиц расследуется дело не только о превышении полномочий, но и о получении взятки по части 6 статьи 290 УК РФ.

Ранее стало известно, что в ДНР задержан высокопоставленный чиновник, подозреваемый в систематическом получении взяток на общую сумму более двух миллионов рублей. Первый заместитель главы администрации города Снежное был взят с поличным. По данным следствия, чиновник получал денежные средства от коммерческой организации, выполнявшей восстановительные работы по государственным контрактам.