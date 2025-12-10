В ДНР задержали заммэра Снежного при получении взятки на 2 млн рублей
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Zoka74
В Донецкой Народной Республике задержан высокопоставленный чиновник, уличённый в коррупции. Первого заместителя главы администрации города Снежное взяли с поличным при получении взятки, сообщил глава региона Денис Пушилин в своём телеграм-канале.
Общая сумма взяток превысила 2 миллиона рублей. Деньги чиновник якобы получал от коммерческой организации, выполнявшей восстановительные работы в городе по госконтрактам.
«Коррупционерам не место в наших рядах. Совесть государственного служащего должна быть кристально чистой. Взяточничество недопустимо, тем более в условиях военного времени, когда идет освобождение наших территорий и возрождение Донбасса», — подчеркнул Пушилин.
Ранее Life.ru сообщал, что мэра Владимира Дмитрия Наумова досрочно отправили в отставку по инициативе региональной прокуратуры в связи с утратой доверия. Это произошло после того, как Наумов, арестованный в конце августа, признался в получении взятки в 1,1 миллиона рублей от представителей похоронного бизнеса.
