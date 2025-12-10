В ДНР задержали заммэра Снежного при получении взятки на 2 млн рублей

В Донецкой Народной Республике задержан высокопоставленный чиновник, уличённый в коррупции. Первого заместителя главы администрации города Снежное взяли с поличным при получении взятки, сообщил глава региона Денис Пушилин в своём телеграм-канале.

Общая сумма взяток превысила 2 миллиона рублей. Деньги чиновник якобы получал от коммерческой организации, выполнявшей восстановительные работы в городе по госконтрактам.

«Коррупционерам не место в наших рядах. Совесть государственного служащего должна быть кристально чистой. Взяточничество недопустимо, тем более в условиях военного времени, когда идет освобождение наших территорий и возрождение Донбасса», — подчеркнул Пушилин.