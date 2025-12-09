СК возбудил дело против судьи из Новгородской области за взятку в полмиллиона рублей
Глава СК России Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении судьи Новгородского районного суда Дениса Николаева. По данным следствия, он получил 500 тысяч рублей за обещание вынести мягкий приговор по уголовному делу о причинении тяжкого вреда здоровью. Разрешение на возбуждение дела дала Высшая квалификационная коллегия судей.
«По версии следствия, в период с 12 по 27 апреля 2025 года в городе Великий Новгород Николаев получил взятку в размере 500 тысяч рублей. Денежные средства были переданы ему через знакомого и адвоката обвиняемого по находящемуся у него на рассмотрении уголовному делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью», — указано в пресс-службе СК.
Причастность экс-судьи подтверждается материалами оперативно-разыскной деятельности. Сейчас проводят необходимые следственные действия и закрепляют доказательства.
