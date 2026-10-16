Фигуранты дела о хищении 37,7 млн рублей у «Калашникова» получили сроки

Пять фигурантов дела о хищении 37,7 млн рублей при поставках деталей концерну «Калашников» получили сроки. Суд в Химках вынес приговор по делу о фальсифицированной продукции, поставлявшейся в рамках гособоронзаказа, сообщает ТАСС.

Самое суровое наказание назначили Алексею Морохову — гендиректору компании «Ивановские ковши» и техническому директору подрядной организации «Интертехника». Он проведёт девять лет в колонии строгого режима. Морохов — единственный из осуждённых, кто на момент вынесения приговора находился в СИЗО.

Бывший руководитель «Интертехники» Юрий Чернышев получил восемь лет лишения свободы. Алексея Рубцова и Ольгу Фирсову приговорили к 7,5 года колонии каждого. Такой же срок, но условный, назначили соучредителю «Интертехники» Алексею Леденеву. Во время разбирательства он дал показания на московского адвоката Александра Карабанова по делу о мошенничестве.

Ранее Life.ru писал, что скандал с поставкой концерну «Калашников» некачественных деталей связан с работами по улучшению автомата в 2023 году. Из-за этой аферы директор ивановской компании «Интертехника» и победитель шоу «Танцы со звездами» Алексей Леденев, а также ещё четверо человек стали обвиняемыми по уголовному делу. Концерн модернизировал автомат АК-12. Для этого требовалось закупить полуфабрикаты двух деталей у сторонних компаний. В августе 2023 года «Калашникову» поставили пробную партию, которая прошла проверку. Но поставщики не сказали, что детали на самом деле сделали в Китае по российским чертежам.