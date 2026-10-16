Россиянина экстрадировали из Швеции в США по делу о поставках микроэлектроники

Россиянина Александра Суворова экстрадировали из Швеции в США по делу о незаконных поставках американской микроэлектроники в Россию. По версии американского следствия, он организовал закупку компонентов двойного назначения через гонконгские компании, скрывая конечных получателей. Об этом сообщили Минюст США и прокуратура Северного округа Нью-Йорка.

52-летнего Суворова доставили в Северный округ Нью-Йорка 15 октября. Ему предъявили обвинения по трём пунктам, связанным с отмыванием денег, контрабандой и нарушением законодательства об экспортном контроле. За организацию схемы Суворову грозит до 20 лет лишения свободы по обвинению в сговоре с целью международного отмывания денег и ещё до 20 лет — по делу о сговоре с целью нарушения Закона о реформе экспортного контроля. Третий пункт, связанный с контрабандным вывозом товаров, предусматривает до пяти лет заключения. Максимальные сроки по этим статьям не означают, что они будут назначены последовательно.

Следствие считает, что схема действовала с марта 2022 года по апрель 2023-го. Для закупок у американских поставщиков использовали подставные компании в Гонконге, в том числе GS Group Limited. Они скрывали, что электроника предназначена для российских получателей, после чего товары переправляли в Россию через Гонконг. Суворов и связанные с ним компании также переводили американским поставщикам оплату за компоненты. Некоторые из этих изделий могут применяться в военных системах связи, радиолокационном оборудовании и средствах точного определения местоположения.

Первый помощник федерального прокурора Северного округа Нью-Йорка Джон А. Сарконе III заявил, что экстрадиция демонстрирует готовность американских властей добиваться привлечения к ответственности людей, которых подозревают в обходе санкционных ограничений. Расследование ведут ФБР и Министерство торговли США. Экстрадицию организовало Управление международных дел Минюста при содействии шведских властей.

Помощник директора ФБР Роман Рожавский назвал Суворова организатором международной сети, поставлявшей российским покупателям американские электронные компоненты с военным применением. Ведомство намерено пресекать попытки обхода экспортных ограничений.

Первое появление Суворова в суде ожидается 16 октября в 13:30 по местному времени в Олбани. Обвинения пока не доказывают его вину: окончательное решение примет суд.

Ранее Life.ru писал, что Александра Суворова задержали в аэропорту Стокгольма в декабре 2025 года по американскому запросу. Ему вменяли контрабанду, отмывание денег и нарушение экспортного контроля, сам мужчина обвинения отрицает. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что Верховный суд Швеции разрешил выдачу Суворова американским властям. Российская сторона получила формальное подтверждение этого решения. Посольство РФ неоднократно пыталось получить информацию о россиянине. Дипломаты впервые встретились с ним в марте 2026 года в стокгольмском СИЗО «Крунуберг», после чего Суворов перестал выходить на связь.