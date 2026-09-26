Россиянина экстрадируют из Швеции в США по делу о контрабанде компонентов

Россиянина А. Л. Суворова экстрадируют из Швеции в США по делу о предполагаемом обходе антироссийских санкций и контрабанде электронных компонентов.

Суворова задержали в аэропорту Стокгольма в декабре 2025 года по американскому запросу. По версии следствия США, в 2022–2023 годах россиянин участвовал в поставках электронных компонентов из Соединённых Штатов в Россию. Ему вменяют контрабанду, отмывание денег и нарушение экспортного контроля, сам мужчина обвинения отрицает.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что Верховный суд Швеции разрешил выдачу Суворова американским властям. Российская сторона получила формальное подтверждение этого решения. Об этом сообщает Baza.

Посольство РФ неоднократно пыталось получить информацию о россиянине. Дипломаты впервые встретились с ним в марте 2026 года в стокгольмском СИЗО «Крунуберг», после чего Суворов перестал выходить на связь. Теперь сотрудники дипмиссии смогли связаться с его адвокатом.

По словам Захаровой, Москва намерена использовать все возможности для защиты прав соотечественника. Дипломат подчеркнула, что Россия не признаёт односторонние санкции и считает связанные с ними юридические действия ничтожными.

Накануне Life.ru писал о задержании в лондонском аэропорту Хитроу россиянина Олега Давыдова по запросу США. Американские власти предъявили ему обвинения по делу о поставках программного обеспечения американским силовым ведомствам.