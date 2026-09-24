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Опубликовано 24 сентября, 14:48

10 сумок техники и €20 тысяч: Российского айтишника скрутили в аэропорту Черногории

SHOT: Россиянина задержали в Черногории с 10 сумками компьютерной техники

Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Российского айтишника Александра Круглянского и его спутницу задержали в аэропорту Тивата в Черногории с более чем десятью сумками компьютерного оборудования. Об этом сообщает SHOT.

У 31-летнего москвича также обнаружили 20 тысяч евро наличными. Что именно находилось среди изъятой техники, пока не уточняется. У обоих задержанных есть российское и израильское гражданство. Операцию в аэропорту совместно проводили черногорские спецслужбы и полиция.

Круглянский ранее работал в Москве в компании из IT-сферы. Другие подробности его профессиональной деятельности не приводятся. Причины задержания и дальнейший процессуальный статус мужчины и его спутницы пока не уточняются.

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Ранее Life.ru писал о задержании в Черногории более 50 иностранцев в доме с сотнями цифровых устройств. Для вывоза найденной техники правоохранителям тогда понадобился грузовик, а для расследования сформировали специальную оперативную группу.

Больше новостей о задержаниях и расследованиях — в разделе «Криминал» на Life.ru.

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Наталья Афонина
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