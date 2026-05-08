Афера с деталями для «Калашникова» связана с модернизацией автомата в 2023 году

Скандал с поставкой концерну «Калашников» некачественных деталей связан с работами по улучшению автомата в 2023 году. Из-за этой аферы директор ивановской компании «Интертехника» и победитель шоу «Танцы со звездами» Алексей Леденев, а также ещё четверо человек стали обвиняемыми по уголовному делу, пишет РИА «Новости».

Фигуранты поставляли концерну «Калашников» некачественные детали, которые не подходили для боеприпасов, но знали об этом и скрывали. Ущерб оценили в 37,8 миллиона рублей.

По версии следствия, в 2023 году концерн «Калашников» модернизировал автомат АК-12. Для этого требовалось закупить полуфабрикаты двух деталей у сторонних компаний. В августе 2023 года «Калашникову» поставили пробную партию, которая прошла проверку. Но поставщики не сказали, что детали на самом деле сделали в Китае по российским чертежам.

Позже компания «Ивановские ковши» заказала винтовые гайки у китайских фирм. Однако проверка в «Калашникове» забраковала пятую часть всех деталей (всего их было больше 17 тысяч). Некачественные детали, изготовленные в Китае, вообще не должны были оплачиваться.

Уголовное дело уже передали в суд. Пятерых обвиняют в мошенничестве и контрабанде оружия или его частей. Кроме того, главу компании «Ивановские ковши» Алексея Морохова обвиняют в полной невыплате зарплаты больше двух месяцев (потерпевшим по этому эпизоду проходит экс-директор «Интертехники» Юрий Чернышев, которому задолжали около миллиона рублей).

Сейчас трое фигурантов под подпиской о невыезде, Морохов — в тюрьме, а Чернышеву запретили определённые действия.