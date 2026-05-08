Афера с деталями для «Калашникова» связана с модернизацией автомата в 2023 году
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Kamshylin
Скандал с поставкой концерну «Калашников» некачественных деталей связан с работами по улучшению автомата в 2023 году. Из-за этой аферы директор ивановской компании «Интертехника» и победитель шоу «Танцы со звездами» Алексей Леденев, а также ещё четверо человек стали обвиняемыми по уголовному делу, пишет РИА «Новости».
Фигуранты поставляли концерну «Калашников» некачественные детали, которые не подходили для боеприпасов, но знали об этом и скрывали. Ущерб оценили в 37,8 миллиона рублей.
По версии следствия, в 2023 году концерн «Калашников» модернизировал автомат АК-12. Для этого требовалось закупить полуфабрикаты двух деталей у сторонних компаний. В августе 2023 года «Калашникову» поставили пробную партию, которая прошла проверку. Но поставщики не сказали, что детали на самом деле сделали в Китае по российским чертежам.
Позже компания «Ивановские ковши» заказала винтовые гайки у китайских фирм. Однако проверка в «Калашникове» забраковала пятую часть всех деталей (всего их было больше 17 тысяч). Некачественные детали, изготовленные в Китае, вообще не должны были оплачиваться.
Уголовное дело уже передали в суд. Пятерых обвиняют в мошенничестве и контрабанде оружия или его частей. Кроме того, главу компании «Ивановские ковши» Алексея Морохова обвиняют в полной невыплате зарплаты больше двух месяцев (потерпевшим по этому эпизоду проходит экс-директор «Интертехники» Юрий Чернышев, которому задолжали около миллиона рублей).
Сейчас трое фигурантов под подпиской о невыезде, Морохов — в тюрьме, а Чернышеву запретили определённые действия.
Ранее сообщалось, что в Москве задержали адвоката Александра Карабанова — его заподозрили в мошенничестве в особо крупном размере. Первоначально связывали это с резонансным делом топ-менеджеров агрохолдинга «Русагро». Однако позже выяснилось: юрист оказался фигурантом дела Алексея Леденёва, известного по шоу «Танцы со звёздами». Того, в свою очередь, обвиняют в хищении собственности оборонного предприятия «Концерн Калашников». Теперь юристу грозит до 10 лет тюрьмы, а его подзащитному добавили еще одну статью.
