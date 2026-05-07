Адвокату победителя «Танцев со звёздами» грозит 10 лет за взятку для его свободы
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / advocate_karabanov
Адвокату Александру Карабанову грозит до 10 лет лишения свободы за взятку от победителя шоу «Танцы со звёздами» Алексея Леденёва, которого обвиняют в хищении имущества оборонного предприятия «Концерн Калашников». Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.
По данным СК, Карабанову предъявлено обвинение по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Максимальное наказание по данной статье предусматривает до 10 лет колонии и штраф до одного миллиона рублей.
В настоящее время с адвокатом проводятся следственные действия. Другие детали дела пока не раскрываются. По версии следствия, в ноябре 2024 года Карабанов и Леденёв встретились в кафе в Подмосковье. Адвокат предложил победителю «Танцев со звёздами» заплатить 7 миллионов рублей для взятки сотрудникам следствия.
Напомним, адвоката Александра Карабанова задержали в Москве по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Предполагалось, что это связано с громким уголовным делом руководителей агрохолдинга «Русагро». Но позже выяснилось, что юрист стал фигурантом дела Алексея Леденёва — победителя шоу «Танцы со звёздами», которого обвиняют в хищении имущества оборонного предприятия «Концерн Калашников».
Все о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.