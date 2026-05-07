Адвокату победителя «Танцев со звёздами» грозит 10 лет за взятку для его свободы

Адвокату Александру Карабанову грозит до 10 лет лишения свободы за взятку от победителя шоу «Танцы со звёздами» Алексея Леденёва, которого обвиняют в хищении имущества оборонного предприятия «Концерн Калашников». Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

По данным СК, Карабанову предъявлено обвинение по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Максимальное наказание по данной статье предусматривает до 10 лет колонии и штраф до одного миллиона рублей.

В настоящее время с адвокатом проводятся следственные действия. Другие детали дела пока не раскрываются. По версии следствия, в ноябре 2024 года Карабанов и Леденёв встретились в кафе в Подмосковье. Адвокат предложил победителю «Танцев со звёздами» заплатить 7 миллионов рублей для взятки сотрудникам следствия.