День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 мая, 07:29

Адвокату победителя «Танцев со звёздами» грозит 10 лет за взятку для его свободы

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / advocate_karabanov

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / advocate_karabanov

Адвокату Александру Карабанову грозит до 10 лет лишения свободы за взятку от победителя шоу «Танцы со звёздами» Алексея Леденёва, которого обвиняют в хищении имущества оборонного предприятия «Концерн Калашников». Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

По данным СК, Карабанову предъявлено обвинение по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Максимальное наказание по данной статье предусматривает до 10 лет колонии и штраф до одного миллиона рублей.

В настоящее время с адвокатом проводятся следственные действия. Другие детали дела пока не раскрываются. По версии следствия, в ноябре 2024 года Карабанов и Леденёв встретились в кафе в Подмосковье. Адвокат предложил победителю «Танцев со звёздами» заплатить 7 миллионов рублей для взятки сотрудникам следствия.

Адвоката — сообщника победителя «Танцев со звёздами» обвинили во взятке на 7 млн
Адвоката — сообщника победителя «Танцев со звёздами» обвинили во взятке на 7 млн

Напомним, адвоката Александра Карабанова задержали в Москве по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Предполагалось, что это связано с громким уголовным делом руководителей агрохолдинга «Русагро». Но позже выяснилось, что юрист стал фигурантом дела Алексея Леденёва — победителя шоу «Танцы со звёздами», которого обвиняют в хищении имущества оборонного предприятия «Концерн Калашников».

Все о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • Шоу Танцы Со Звёздами
  • Криминал
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar