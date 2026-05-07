7 мая, 07:21

Адвоката — сообщника победителя «Танцев со звёздами» обвинили во взятке на 7 млн

Обложка © Карабанов&Партнёры

Адвокату Александру Карабанову, которого задержали по делу Алексея Леденёва — победителя шоу «Танцы со звёздами», предъявлено обвинение в мошенничестве на 7 миллионов рублей — из этой суммы он успел получить 2 миллиона, после чего был заключён под стражу. О таком решении сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

«Ему предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном сообществе. Также возбуждено уголовное дело в отношении гендиректора коммерческой организации по преступлениям, предусмотренным ч. 1 ст. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки в особо крупном штате)», — отметили в СК.

По версии следствия, в 2024 году Карабанов убедил гендиректора некой государственной структуры, против которой расследовалось дело о хищениях при поставках для АО «Церн Калашников», что якобы может помочь ему уйти от ответственности. За свои услуги адвокат запросил 7 миллионов рублей. В ноябре 2024 года в здании адвокатской коллегии на Маросейке он получил 2 миллиона.

При этом, как подчеркнули в СК, юрист не обладал реальными связями среди должностных лиц и никак не мог повлиять на ход или итоги расследования.

Победитель «Танцев со звёздами» вышел из СИЗО под подписку

Напомним, адвоката Александра Карабанова задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Предполагалось, что задержание юриста связано с громким уголовным делом руководителей агрохолдинга «Русагро». Но позже выяснилось, что он стал фигурантом дела Алексея Леденёва — победителя шоу «Танцы со звёздами», которого обвиняют в хищении имущества оборонного предприятия «Концерн Калашников».

Владимир Озеров
