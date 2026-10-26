Фигуранту дела о хищении при поставках тушёнки на СВО Баранову продлили арест

Военный суд продлил до 10 февраля 2027 года арест генерального директора компании «Нармяспром» Алексея Баранова по делу о хищении 700 миллионов рублей при поставках мясных консервов для участников СВО. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на материалы судебного разбирательства.

«Продлить обвиняемому Баранову Алексею Владимировичу... срок содержания под стражей на 3 месяца 13 суток, а всего до 8 месяцев 13 суток, то есть по 10.02.2027 включительно», — говорится в документах.

По версии следствия, фигуранты дела могли похитить около 700 миллионов рублей при поставках мясных консервов для Минобороны. Речь идёт о партии из 180 тонн тушёнки, которую предназначали для питания российских военнослужащих в зоне СВО. Как полагают следователи, производители заменяли предусмотренные ГОСТом ингредиенты более дешёвыми аналогами, снижая себестоимость продукции. Экспертиза подтвердила, что состав поставленных консервов не соответствовал государственным стандартам. При этом обвиняемые свою вину отрицают.

Комплексная экспертиза выявила несоответствие государственным стандартам консервов, которые изготовило предприятие «МПК «Селятино» для военного ведомства. Следователи оценивают общий ущерб по делу в 700 миллионов рублей.

Помимо Баранова, под стражей находятся бывший начальник управления департамента ресурсного обеспечения Минобороны полковник Виктор Таразевич, коммерческий директор «Нармяспрома» Дмитрий Вислобоков и предприниматель Дмитрий Мизгир.

Правоохранители также объявили в розыск генерального директора «МПК «Селятино» Артёма Барышкова и технолога предприятия Зинаиду Грищук.

Следствие продолжает устанавливать обстоятельства поставок и размер предполагаемого ущерба. Баранов останется под стражей до истечения срока, который определил суд.

Ранее сообщалось, что коммерческого директора «Нармяспрома» Дмитрия Вислобокова планируют госпитализировать для обследования и лечения. Фигурант дела о хищении 700 миллионов рублей находится под арестом и ожидает перевода в медицинскую часть СИЗО-1 «Матросская тишина». Его адвокаты ранее просили освободить подзащитного из-под стражи из-за тяжёлого заболевания, которое, по их утверждению, препятствует содержанию в изоляторе.