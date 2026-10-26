В Москве арестовали бывшего члена совета директоров «Норникеля»

Тверской районный суд Москвы отправил под стражу бывшего члена совета директоров «Норникеля» Станислава Лучицкого. Бизнесмену предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебную картотеку.

«Ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Лучицкого удовлетворено», — говорится в материалах суда.

Решение об аресте было принято ещё 23 октября. Уголовное дело расследуется по части 4 статьи 159 УК РФ. Если вина Лучицкого будет доказана, ему может грозить до десяти лет лишения свободы.

Претензии следствия могут быть связаны со строительным контрактом, который исполняла основанная бизнесменом компания «Темп». СМИ утверждают, что по тому же делу под стражу отправили и других совладельцев фирмы. Официально обстоятельства предполагаемого мошенничества пока не раскрыты.

В «Норникеле» подчеркнули, что Лучицкий уже несколько лет не работает в компании, а уголовное преследование бывшего руководителя не имеет отношения к деятельности предприятия.

Лучицкий пришёл в структуры «Норникеля» в 2014 году. Позднее он руководил компанией «Арктик Палладий», участвовал в строительстве Быстринского горно-обогатительного комбината и возглавлял направление геологоразведки, технологий и инжиниринга. В совет директоров компании он входил с 2021 по 2023 год.

После ухода из «Норникеля» предприниматель занимался другими бизнес-проектами. В частности, он стал одним из учредителей петербургской компании «Темп», специализирующейся на торговле оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства.

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