Мосгорсуд перевёл бывшего замглавы Росавиации Махова под домашний арест

Мосгорсуд перевёл бывшего заместителя главы Росавиации Константина Махова из СИЗО под домашний арест. Он обвиняется в мошенничестве, сообщил ТАСС участник процесса.

Решение об изменении меры пресечения суд принял после рассмотрения материалов дела. Теперь Махов будет находиться под домашним арестом. Уголовное дело связано с мошенничеством при исполнении государственных контрактов. Махов ранее содержался под стражей.

Ранее под домашний арест Мосгорсуд также перевёл бывшего руководителя Росавиации Александра Нерадько, проходящего обвиняемым по делу о мошенничестве. Нерадько возглавлял Росавиацию с 2009 года. В 2023 году его освободили от должности, после чего сообщалось о его возможном переходе на работу в «Норникель».