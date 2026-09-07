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Опубликовано 7 сентября, 13:38

Мосгорсуд перевёл бывшего замглавы Росавиации Махова под домашний арест

Константин Махов. Обложка © РИА Новости / Виталий Белоусов

Константин Махов. Обложка © РИА Новости / Виталий Белоусов

Мосгорсуд перевёл бывшего заместителя главы Росавиации Константина Махова из СИЗО под домашний арест. Он обвиняется в мошенничестве, сообщил ТАСС участник процесса.

Решение об изменении меры пресечения суд принял после рассмотрения материалов дела. Теперь Махов будет находиться под домашним арестом. Уголовное дело связано с мошенничеством при исполнении государственных контрактов. Махов ранее содержался под стражей.

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Ранее под домашний арест Мосгорсуд также перевёл бывшего руководителя Росавиации Александра Нерадько, проходящего обвиняемым по делу о мошенничестве. Нерадько возглавлял Росавиацию с 2009 года. В 2023 году его освободили от должности, после чего сообщалось о его возможном переходе на работу в «Норникель».

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Наталья Демьянова
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