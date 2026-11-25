Заместитель губернатора и руководитель аппарата правительства Мурманской области Надежда Аксёнова временно возглавит регион вместо арестованного Андрея Чибиса. Об этом сообщили в областном правительстве.

«В соответствии с действующими нормативными актами правительства Мурманской области временное исполнение обязанностей возложено на заместителя губернатора Мурманской области — руководителя аппарата правительства Мурманской области Аксёнову Н. А.», — цитирует сообщение РИА «Новости».

25 ноября Мещанский районный суд Москвы отправил Андрея Чибиса под стражу на два месяца. Губернатору предъявили обвинение по двум эпизодам растраты в особо крупном размере и получении взятки в особо крупном размере. Чибиса задержали 23 ноября в Москве. Следствие продолжает расследование уголовного дела.

Андрею Чибису 47 лет. Он стал губернатором Заполярья в 2019 году, сменив на посту Марину Ковтун. До этого Чибис работал замглавы Минстроя и главным государственным жилинспектором.