Защита губернатора Мурманской области Андрея Чибиса намерена обжаловать решение суда о заключении его под стражу и добиться смягчения меры пресечения. Об этом в разговоре с журналистами заявил адвокат Руслан Закалюжный.

Защита губернатора Чибиса будет добиваться его перевода под домашний арест. Видео © Life.ru

«Арест будем обжаловать, однозначно, и будем добиваться, конечно же, как минимум, домашнего ареста», — сказал защитник.

Напомним, сегодня Мещанский районный суд Москвы отправил главу Заполярья под стражу на два месяца. Свою вину губернатор не признаёт.

Сотрудники МВД задержали Чибиса вечером 23 ноября, когда он находился в командировке в Москве. По версии следствия, фигуранты дела причастны к хищению более 39 миллионов рублей из бюджета регионального Минстроя и растрате свыше миллиарда рублей, выделенных на реконструкцию автодороги Апатиты — Кировск. Также расследуются эпизоды незаконных валютных операций. В рамках этого же дела на допрос доставили первого вице-губернатора Мурманской области Оксану Демченко. Между тем супруга Чибиса назвала обвинения против мужа нелепыми.