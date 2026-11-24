Супруга губернатора Мурманской области Андрея Чибиса Ирина Бринькова назвала нелепой ситуацию с задержанием мужа. Своими мыслями она поделилась в социальных сетях.

По словам Бриньковой, близкие семьи понимают, насколько неожиданным и нелепым для них стало произошедшее. Она также заявила, что Чибис искренне предан региону и стремится сделать так, чтобы его жители гордились родным краем.

«Андрей искренне верит в Мурманскую область. И делает всё, чтобы у людей были причины гордиться своим краем. Каждый, кому довелось с ним общаться, чувствует это», — написала супруга губернатора в Telegram-канале.