«Для нас это нелепо»: Жена губернатора Чибиса высказалась о его задержании
Жена главы Мурманской области Чибиса заявила о нелепости обвинений против него
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Супруга губернатора Мурманской области Андрея Чибиса Ирина Бринькова назвала нелепой ситуацию с задержанием мужа. Своими мыслями она поделилась в социальных сетях.
По словам Бриньковой, близкие семьи понимают, насколько неожиданным и нелепым для них стало произошедшее. Она также заявила, что Чибис искренне предан региону и стремится сделать так, чтобы его жители гордились родным краем.
«Андрей искренне верит в Мурманскую область. И делает всё, чтобы у людей были причины гордиться своим краем. Каждый, кому довелось с ним общаться, чувствует это», — написала супруга губернатора в Telegram-канале.
Андрея Чибиса задержали 23 ноября по подозрению в хищении бюджетных средств. По данным официального представителя МВД России Ирины Волк, уголовное дело расследуется в отношении группы лиц. Фигурантам вменяют несколько эпизодов, в том числе хищение более 39 млн рублей из бюджета регионального министерства строительства и растрату свыше 1 млрд рублей, выделенных на реконструкцию дороги Апатиты — Кировск. Кроме того, следствие проверяет эпизоды незаконных валютных операций. В день задержания Чибис находился в командировке в Москве.