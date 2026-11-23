Губернатор Мурманской области Андрей Чибис задержан по подозрению в причастности к хищениям бюджетных средств и незаконным валютным операциям. Речь идёт об уголовном деле, в котором фигурируют более миллиарда рублей, выделенных на реконструкцию дороги Апатиты — Кировск, и свыше 39 миллионов рублей из бюджета регионального Минстроя. Об этом сообщается в заявлении МВД России.

«Следственный департамент МВД России продолжает предварительное расследование уголовного дела по обвинению группы лиц в совершении ряда преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159, частью 4 статьи 160, пунктами «а», «б» части 3 статьи 193.1 УК РФ», — уточнила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Следственный департамент МВД расследует деятельность группы лиц, которым вменяют мошенничество, растрату и незаконные валютные операции. По версии следствия, фигуранты причастны к хищению более 39 миллионов рублей, принадлежавших Министерству строительства Мурманской области.

Ещё один эпизод связан с бюджетными деньгами, выделенными Министерству транспорта региона на реконструкцию автодороги Апатиты — Кировск. Сумма предполагаемой растраты превышает миллиард рублей. Кроме того, следствие изучает незаконные валютные операции, совершённые, как утверждается, участниками группы.

Ранее Life.ru сообщал, что Андрей Чибис даёт показания следователям в Москве. При этом причины вызова губернатора к правоохранителям не раскрывались. Предположительно, речь идёт о хищениях. Чибис возглавляет Мурманскую область с 2019 года. До назначения губернатором он занимал должность заместителя министра строительства и ЖКХ России. В 2024 году Чибис был переизбран на второй срок.