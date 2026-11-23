Судью Кызылского районного суда Республики Тыва Чойган Чымбал-оол заподозрили в вынесении трёх решений без проведения судебных заседаний. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин обратился в Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) за разрешением возбудить против неё уголовное дело.

По версии следствия, разбирательства были назначены на 30 ноября 2023 года, однако судья их не провела. Вместо этого в декабре она подготовила судебные акты, датировала их задним числом, подписала и приобщила к материалам дел.

Одно из решений касалось прекращения принудительного амбулаторного лечения и наблюдения у психиатра. Двумя другими судья удовлетворила требования о взыскании долга и признании незаконным бездействия местных властей, не предоставивших ребёнку место в детском саду.

Позднее Верховный суд Тувы отменил все три решения. Основанием стали явные, грубые и существенные нарушения процессуального законодательства. Теперь следствие намерено привлечь Чымбал-оол к ответственности по трём эпизодам части 1 статьи 305 УК РФ о вынесении заведомо неправосудных судебных актов. Пока речь идёт только о запросе согласия на возбуждение дела.

Ранее Life.ru сообщал о возбуждении уголовного дела против бывшего председателя Анжеро-Судженского городского суда Елены Степанцовой. В сентябре Бастрыкин получил согласие ВККС на её уголовное преследование. Экс-судью заподозрили в мошенничестве при получении выплат, ей вменяют два эпизода преступления.

В том же месяце уголовные дела возбудили против двух бывших судей Арбитражного суда Иркутской области. Наталию Позднякову подозревают в посредничестве при передаче взятки, а Елену Рукавишникову — в её получении. По версии следствия, за решение в пользу коммерческой компании через посредников передали 3,5 миллиона рублей.