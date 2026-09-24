Бастрыкин возбудил дело против экс-главы горсуда в Кузбассе

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении бывшего председателя Анжеро-Судженского городского суда Кемеровской области Елены Степанцовой. Её подозревают в мошенничестве при получении выплат.

«Главой Следственного комитета Российской Федерации с согласия Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении председателя Анжеро-Судженского городского суда Кемеровской области в отставке Елены Степанцовой по двум эпизодам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 УК РФ», — сообщили в СК.

Ранее Life.ru рассказывал, что Бастрыкин возбудил уголовные дела против двух судей в отставке из Санкт-Петербурга. Их заподозрили в получении и посредничестве при передаче взятки во время рассмотрения коммерческого спора.