Бастрыкин возбудил дело против экс-главы горсуда в Кузбассе
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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении бывшего председателя Анжеро-Судженского городского суда Кемеровской области Елены Степанцовой. Её подозревают в мошенничестве при получении выплат.
«Главой Следственного комитета Российской Федерации с согласия Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении председателя Анжеро-Судженского городского суда Кемеровской области в отставке Елены Степанцовой по двум эпизодам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 УК РФ», — сообщили в СК.
Ранее Life.ru рассказывал, что Бастрыкин возбудил уголовные дела против двух судей в отставке из Санкт-Петербурга. Их заподозрили в получении и посредничестве при передаче взятки во время рассмотрения коммерческого спора.
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