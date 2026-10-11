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Опубликовано 11 октября, 15:25

Правосудие на удалёнке: Судья из Одессы уехал в Европу и оставил 474 дела без рассмотрения

Судья из Одессы уехал в командировку в Бельгию и не вернулся, оставив 474 дела

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Судья Одесского окружного административного суда Роман Караван отправился в служебную командировку в Брюссель и не вернулся на Украину, оставив 474 нерассмотренных дела и материала. Об этом свидетельствуют документы Высшего совета правосудия Украины, который открыл в отношении судьи дисциплинарное производство.

В ноябре 2025 года Караван получил разрешение на поездку в Бельгию для участия в юридическом форуме, посвящённом вопросам независимости судебной власти и защиты демократических ценностей. Однако после завершения командировки на рабочем месте он так и не появился.

Позднее судья подал заявление об увольнении по собственному желанию. Своё отсутствие Караван объяснил переездом в Чехию, где, по его словам, ему необходимо ухаживать за тяжелобольным отцом, проживающим в Праге.

При этом на момент отъезда в производстве судьи оставались 474 нерассмотренных дела и материала. Несмотря на внушительный объём незавершённой работы, к исполнению своих обязанностей Караван не вернулся.

В результате 7 октября 2026 года Высший совет правосудия Украины открыл в отношении него дисциплинарное дело. Теперь предстоит установить обстоятельства отсутствия судьи на работе и дать правовую оценку его действиям.

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Ранее Life.ru сообщал, что бывший генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко также не вернулся из зарубежной командировки. Его пятидневная поездка официально завершилась 18 сентября, однако на рабочем месте чиновник так и не появился. В Офисе генпрокурора тогда заявили, что не располагают сведениями о его местонахождении.

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Юрий Лысенко
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