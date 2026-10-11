Правосудие на удалёнке: Судья из Одессы уехал в Европу и оставил 474 дела без рассмотрения

Судья Одесского окружного административного суда Роман Караван отправился в служебную командировку в Брюссель и не вернулся на Украину, оставив 474 нерассмотренных дела и материала. Об этом свидетельствуют документы Высшего совета правосудия Украины, который открыл в отношении судьи дисциплинарное производство.

В ноябре 2025 года Караван получил разрешение на поездку в Бельгию для участия в юридическом форуме, посвящённом вопросам независимости судебной власти и защиты демократических ценностей. Однако после завершения командировки на рабочем месте он так и не появился.

Позднее судья подал заявление об увольнении по собственному желанию. Своё отсутствие Караван объяснил переездом в Чехию, где, по его словам, ему необходимо ухаживать за тяжелобольным отцом, проживающим в Праге.

При этом на момент отъезда в производстве судьи оставались 474 нерассмотренных дела и материала. Несмотря на внушительный объём незавершённой работы, к исполнению своих обязанностей Караван не вернулся.

В результате 7 октября 2026 года Высший совет правосудия Украины открыл в отношении него дисциплинарное дело. Теперь предстоит установить обстоятельства отсутствия судьи на работе и дать правовую оценку его действиям.

Ранее Life.ru сообщал, что бывший генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко также не вернулся из зарубежной командировки. Его пятидневная поездка официально завершилась 18 сентября, однако на рабочем месте чиновник так и не появился. В Офисе генпрокурора тогда заявили, что не располагают сведениями о его местонахождении.