«Я дома, с собаками»: Мэр Днепропетровска опроверг свой побег с Украины

Мэр Днепропетровска Борис Филатов* после возникших слухов заявил, что с Украины он никуда не сбегал. Соответствующее заявление он опубликовал в соцсетях.

«Я сижу у себя дома. Со своими собаками», — написал чиновник.

Филатов* также назвал подобные публикации информационно-психологической операцией, направленной на дестабилизацию обстановки в городе.

Выходит, что раскачать психологическую обстановку украинцы пытаются сами у себя, ведь поводом для обсуждения стала информация украинского издания «Инсайдер», появившаяся 10 октября. Журналисты со ссылкой на неназванные источники утверждали, что мэр мог покинуть страну на фоне возможного уголовного преследования.

По версии источников издания, антикоррупционные органы готовились предъявить Филатову* обвинение. Однако содержание возможных претензий не раскрывалось, а официальных подтверждений подготовки соответствующих процессуальных действий опубликовано не было.

Ранее Life.ru сообщал о предполагаемом бегстве мэра Днепропетровска с Украины на фоне конфликта с представителем НАБУ. Тогда местонахождение чиновника оставалось неизвестным, а сам он ещё не выступал с публичным опровержением.

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