СМИ сообщили о бегстве мэра Днепропетровска Филатова* с Украины

Мэр Днепропетровска Борис Филатов* мог экстренно покинуть территорию Украины на фоне возможного уголовного преследования. Об этом сообщает украинское издание «Инсайдер» со ссылкой на собственные источники.

По информации журналистов, причиной поспешного отъезда градоначальника стал конфликт с детективом Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Алексеем Гейко. Источники издания утверждают, что антикоррупционные органы готовились предъявить Филатову* обвинение. При этом содержание предполагаемых претензий к чиновнику и его нынешнее местонахождение не уточняются.

Официального подтверждения отъезда мэра и подготовки обвинения пока нет. Сам Филатов* эти сообщения публично не комментировал. В России градоначальник заочно приговорён к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее Life.ru рассказывал о резком конфликте Бориса Филатова* с Владимиром Зеленским после обысков в мэрии Днепропетровска. Градоначальник обвинил украинские власти в давлении на местное руководство и потребовал от Банковой прекратить разговоры о единстве страны. Обыски проводились в рамках расследования возможных нарушений при обращении с городскими отходами.

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