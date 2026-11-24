Губернатор Мурманской области Андрей Чибис, задержанный по делу о хищении бюджетных средств, указал в декларации за 2025 год доход в размере 5,1 миллиона рублей. Среди имущества его семьи числится таунхаус в Испании площадью 176 квадратных метров. Об этом сообщает РИА «Новости»со ссылкой на сведения о доходах и имуществе кандидатов в депутаты Госдумы.

Документы были представлены при выдвижении Чибиса на парламентские выборы в составе региональной группы от Мурманской области и Карелии. На момент подачи декларации на банковских счетах губернатора находилось 7,2 миллиона рублей.

В собственности главы региона значились три земельных участка в Мурманской области, две московские квартиры, а также нежилые помещения и другие объекты недвижимости в столице и Заполярье.

Кроме того, Чибис задекларировал внедорожник Toyota Land Cruiser 200, кроссовер Mercedes-Benz ML 250 BlueTEC 4Matic, квадроцикл BRP Can-Am Outlander 800R X-MR EFI и снегоход Arctic Cat Bearcat Z1 XT LTD.

Принадлежащий семье губернатора таунхаус в Испании был куплен в 2012 году за 300 тысяч евро. В декларации стоимость недвижимости указана в размере 11,7 миллиона рублей.

Чибис руководит Мурманской областью с 2019 года. Ранее он занимал должность заместителя министра строительства и ЖКХ России.

Накануне официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о задержании губернатора по делу о хищении и растрате более миллиарда рублей бюджетных средств. Деньги предназначались для реконструкции автодороги Апатиты — Кировск.