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Регион
Опубликовано 26 октября, 12:59

Прокуратура потребовала уволить саратовского чиновника Дудакова за утрату доверия

Владимир Дудаков. Обложка © VK / Минздрав Саратовской области

Владимир Дудаков. Обложка © VK / Минздрав Саратовской области

Бывшему министру здравоохранения Саратовской области Владимиру Дудакову грозит увольнение с формулировкой «в связи с утратой доверия», хотя чиновник покинул должность ещё в сентябре. Прокуратура потребовала через суд изменить основание его отставки после проверки доходов семьи и покупки квартиры в Москве за 34 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

С соответствующим иском прокурор области Роман Пантелеев обратился в Волжский районный суд Саратова. Он также потребовал внести изменения в трудовую книжку Дудакова и включить его в специальный реестр чиновников, уволенных в связи с утратой доверия.

Претензии возникли после антикоррупционной проверки. По данным прокуратуры, в декларации за 2024 год бывший министр недостоверно отразил доходы супруги и несовершеннолетнего ребёнка. За эти нарушения ему ранее объявили выговор.

Дополнительные вопросы вызвала московская недвижимость, оформленная на жену экс-чиновника. Прокуратура считает, что законность происхождения 34 миллионов рублей, потраченных на приобретение квартиры, не подтверждена. Ранее надзорное ведомство уже обратилось в суд с требованием изъять жильё в доход государства.

Сам Дудаков не согласен с претензиями. В комментарии саратовскому изданию «Взгляд-инфо» он объяснил, что квартира приобреталась на накопленные средства, с использованием ипотеки и наследства супруги. По словам бывшего министра, доходы семьи подтверждены документально.

Дудаков покинул пост главы регионального Минздрава 3 сентября 2026 года по собственной инициативе. После отставки он вернулся к работе главным врачом Саратовского областного кардиологического диспансера. Теперь прокуратура добивается изменения юридических оснований его увольнения.

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Ранее Life.ru рассказывал о требовании прокуратуры изъять у Дудакова московскую квартиру стоимостью 34 миллиона рублей. Надзорное ведомство установило, что официально задекларированные семейные доходы, по его оценке, не позволяли совершить такую покупку. В связи с этим прокуратура направила иск об обращении недвижимости в государственную собственность. При этом квартира принадлежит семье бывшего министра, а окончательное решение о её изъятии должен принять суд.

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Дарья Денисова
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