Министр энергетики Запорожской области уволен за долгий ремонт энергосистемы

Темпы восстановления повреждённой энергосистемы Запорожской области не устроили губернатора Евгения Балицкого. На этом фоне должностей лишились региональный министр энергетики Александр Гомонов и его первый заместитель. Глава региона сообщил об этом в Max.

«Система электроснабжения получила серьёзные повреждения в результате целенаправленных массированных атак противника. Значительная часть области остаётся без электричества. Работы по восстановлению не прекращаются ни на день, однако темпы и качество работы профильного ведомства меня не устраивают», — пояснил Балицкий.

Балицкий предупредил, что спрос за энергетическую безопасность области будет строгим.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о продвижении российских войск в Запорожской области. По его словам, соединения группировок «Восток» и «Днепр» движутся в сторону Запорожья.