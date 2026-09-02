Путин заявил об активном наступлении ВС РФ в Запорожской области

Президент России Владимир Путин заявил о продвижении российских войск в Запорожской области. По его словам, соединения группировок «Восток» и «Днепр» движутся в сторону Запорожья.

«Активно реализуется и наступление в Запорожской области. Соединения и воинские части группировок «Восток» и «Днепр» продвигаются на широком фронте в направлении Запорожья», — сказал он.

Под контроль российских сил перешли девять населённых пунктов. Путин также отметил ситуацию в Орехове: бои идут в центральных кварталах города.

Ранее Путин заявил, что подразделения находятся примерно в 12 километрах от Сум. По его словам, российская группировка «Север» продолжает продвижение в приграничной зоне Сумской области. Вооружённые силы Российской Федерации, несмотря на беспилотную опасность, выходят к окраинам Славянска, Краматорска и Дружковки.