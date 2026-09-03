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Опубликовано 3 сентября, 10:48

Участника программы «Герои Прикамья» назначили замглавы района Перми

Обложка © Администрация Орджоникидзевского района Перми

Обложка © Администрация Орджоникидзевского района Перми

Ветеран СВО Роман Чудинов назначен первым заместителем главы администрации Орджоникидзевского района Перми. К работе в новой должности он приступил 2 сентября, сообщили на сайте городской администрации.

Чудинов окончил Московский институт государственного управления и права по специальности «Юриспруденция», а затем прошёл переподготовку в РАНХиГС по региональной программе для участников СВО «Герои Прикамья».

До назначения он служил в органах уголовно-исполнительной системы и внутренних дел, а также работал в коммерческих структурах. В мэрии также сообщили, что Чудинов является участником специальной военной операции.

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Ранее ветеран СВО Роман Жураев был назначен заместителем главы Липецка. Он будет отвечать за взаимодействие с участниками спецоперации и их семьями, а также курировать вопросы гражданской обороны и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

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Дарья Денисова
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