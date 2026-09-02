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Регион
Опубликовано 2 сентября, 20:36

Кожемяко: В Приморье 971 ветеран СВО прошёл переобучение и трудоустроился

Обложка © Telegram / Кожемяко | официально

Обложка © Telegram / Кожемяко | официально

Почти тысяча ветеранов СВО в Приморье после возвращения к мирной жизни уже получили новую профессию и работу. За счёт региональной программы переобучение прошёл 971 человек, сообщил губернатор Олег Кожемяко президенту РФ Владимиру Путину.

В регионе делают ставку на профессиональную подготовку демобилизованных: бесплатные курсы организованы в каждом из 40 колледжей Приморья. Такой возможностью воспользовались также около 700 членов семей участников СВО.

Отдельно власти занимаются занятостью ветеранов с инвалидностью. Из 305 человек, которых затронула эта программа, 218 прошли переобучение и нашли работу. Для расширения возможностей трудоустройства в крае предлагают установить квоты для предприятий. По словам Кожемяко, бизнес готов поддержать такую инициативу. В открывшемся в прошлом году реабилитационном центре помощь уже получили 369 участников СВО. Ещё один объект сейчас расширяют — для него строится новый корпус.

Взлётная полоса приняла борт №1: Кожемяко показал видео встречи Путина в аэропорту Владивостока
Взлётная полоса приняла борт №1: Кожемяко показал видео встречи Путина в аэропорту Владивостока

Напомним, Владимир Путин провёл рабочую встречу с Олегом Кожемяко. Переговоры состоялись во Владивостоке, куда глава государства прибыл для участия в ВЭФ. На встрече обсуждались ключевые вопросы развития региона и социально-экономическая ситуация. Губернатор представил президенту отчёт о работе краевых властей. Кожемяко сообщил, что валовой региональный продукт в Приморье растёт на 4,4%. Он также отметил увеличение инвестиций в регион.

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Тимур Хингеев
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