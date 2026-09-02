Ветеран СВО Роман Жураев назначен замглавы Липецка

Ветеран СВО Роман Жураев назначен заместителем главы Липецка. Как сообщил мэр Михаил Щербаков, он будет отвечать за взаимодействие с участниками СВО и их семьями, а также курировать гражданскую оборону и ликвидацию последствий ЧС.

Жураев окончил Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище и прошёл переподготовку по программе государственного и муниципального управления. До перехода на муниципальную службу он был военнослужащим и участвовал в СВО.

Ранее Владимир Путин заявил о необходимости создать условия для возвращения ветеранов СВО к гражданской жизни и профессиональной реализации. По словам президента, им нужно дать возможность получить новую профессию и применить свои навыки.