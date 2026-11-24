Первого вице-губернатора Мурманской области Оксану Демченко доставили на допрос в Следственный департамент МВД России. Следственные действия проходят в рамках уголовного дела о хищениях бюджетных средств, фигурантом которого стал глава региона Андрей Чибис. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Собеседник агентства уточнил, что помимо допроса с Демченко проводят и другие следственные действия. Её процессуальный статус не раскрывается.

Ранее о задержании первого вице-губернатора сообщал РБК со ссылкой на два источника в правоохранительных органах.

Демченко работает в правительстве Мурманской области с марта 2019 года. Она перешла в региональную администрацию из Минстроя России вместе с Чибисом, заняв сначала должность вице-губернатора, а затем первого заместителя главы региона.

Напомним, сотрудники МВД задержали Андрея Чибиса вечером 23 ноября. По версии следствия, фигуранты уголовного дела причастны к хищению более 39 млн рублей из бюджета областного Минстроя и растрате свыше 1 млрд рублей, выделенных на реконструкцию автодороги Апатиты — Кировск. Кроме того, правоохранители расследуют эпизоды незаконных валютных операций.