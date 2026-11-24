Губернатору Мурманской области Андрею Чибису, которого задержали накануне по подозрению в хищении бюджетных средств, 24 ноября не планируют избирать меру пресечения. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Ранее появилась информация, что следствие уже во вторник может обратиться с соответствующим ходатайством в Мещанский районный суд Москвы.