Задержанному губернатору Чибису сегодня не изберут меру пресечения
Мосгорсуд: Меру пресечения губернатору Чибису 24 ноября избирать не будут
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Губернатору Мурманской области Андрею Чибису, которого задержали накануне по подозрению в хищении бюджетных средств, 24 ноября не планируют избирать меру пресечения. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.
Ранее появилась информация, что следствие уже во вторник может обратиться с соответствующим ходатайством в Мещанский районный суд Москвы.
Напомним, сотрудники МВД задержали Чибиса вечером 23 ноября. Уголовное дело касается предполагаемого хищения более 39 млн рублей из бюджета регионального Минстроя и растраты свыше 1 млрд рублей, выделенных на реконструкцию автодороги Апатиты — Кировск. Следствие также проверяет причастность фигурантов к незаконным валютным операциям. На фоне задержания губернатора в правительстве Мурманской области прошли следственные действия.