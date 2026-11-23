Губернатор Мурманской области Андрей Чибис даёт показания в Москве в рамках доследственной проверки возможных злоупотреблений при заключении государственных контрактов на ремонт дорог. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на источники.

Ранее Life.ru писал о появившихся сообщениях, что глава Мурманской области находится у следователей в Москве. Позднее ТАСС со ссылкой на источник сообщил о задержании губернатора по подозрению в хищениях. Однако региональное издание «СеверПост» со ссылкой на собственные источники указало, что Чибис проходит опрос и сведения о задержании не подтверждаются.