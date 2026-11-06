При строительстве военных объектов в России могли похитить около 12 миллиардов рублей. По предварительным данным, речь идёт как минимум о 32 сооружениях, которые значились построенными в документах, но фактически не были переданы Минобороны. Информацию о новых эпизодах расследования сообщил Mash.

Среди объектов, фигурирующих в сообщении, — пост авиационного контроля на острове Врангеля и танкодром в Новосибирске, предназначенный для «Армейских игр». Предположительно, следователи установили не менее семи участников схемы. Задержания проходили в Тыве, Хакасии, Новосибирской и Мурманской областях, ещё как минимум трое предполагаемых сообщников скрываются.

Одним из центральных фигурантов называют бывшего руководителя Главного управления обустройства войск Евгения Горбачёва. Ранее он возглавлял компанию «Спецстрой-1», выполнявшую военные заказы. В 2024 году его приговорили к пяти с половиной годам колонии по делу о хищении средств, выделенных на строительство объектов Минобороны в Арктике. Новое расследование, согласно поступившей информации, началось в мае 2026 года и касается других эпизодов.

Сообщается, что Горбачёв признал вину по новому делу и попросил рассмотреть его в особом порядке — без полноценного исследования доказательств и допроса свидетелей. Предполагается, что показания бывшего руководителя помогли установить других участников схемы. Один из них, Виталий Прудников, по имеющимся сведениям, отправился в зону СВО до рассмотрения нового дела.

Среди недавно арестованных также называют совладельца строительной компании «Крастим» Антона Гордейко. По предварительной информации, его этапировали в Москву, где суд продлил содержание под стражей. На заседании мужчина пожаловался, что из-за судебных процедур пропустил обед в СИЗО, оплаченный родственниками.