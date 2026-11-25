Губернатор Мурманской области Андрей Чибис показал сердечко руками в наручниках перед заседанием Мещанского районного суда Москвы. Life.ru публикует видео из зала суда.

Чибис сложил руки в наручниках в форме сердца перед заседанием суда. Видео © Life.ru

На кадрах глава региона складывает пальцы в форме сердца, несмотря на наручники. Поддержать губернатора приехали его жена и дочь.

Сегодня суд рассмотрит ходатайство Следственного департамента МВД России о заключении Чибиса под стражу. Главу Заполярья подозревают в причастности к хищению и растрате бюджетных средств.

Напомним, Чибиса задержали вечером 23 ноября. По версии следствия, уголовное дело связано с хищением более 39 млн рублей из бюджета регионального Минстроя и растратой свыше 1 млрд рублей, выделенных на реконструкцию дороги Апатиты — Кировск. Супруга губернатора ранее назвала обвинения в адрес мужа нелепыми.