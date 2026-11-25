Губернатор Мурманской области Андрей Чибис не согласился с предъявленными ему обвинениями и заявил о намерении доказать свою невиновность. Обращение главы региона к журналистам и жителям области зачитал его адвокат Руслан Закалюжный после заседания Мещанского районного суда Москвы.

По словам защитника, Чибис хотел самостоятельно выступить перед прессой, однако не смог сделать этого в суде и попросил адвоката передать его слова.

Адвокат зачитал обращение Чибиса, которое тот не успел озвучить в суде. Видео © Life.ru

«С обвинением не согласен. Я честно и искренне работал именно в интересах Севера. Уверен, что и на следствии, и в суде мне удастся доказать свою невиновность и противостоять оговорам», — говорится в обращении губернатора.

Также Чибис поблагодарил жителей Мурманской области за поддержку, а также выразил признательность своей семье и всем, кто сейчас находится рядом с ним.

Закалюжный добавил, что верит в способность своего подзащитного справиться с возникшими трудностями. В качестве примера адвокат напомнил о покушении на губернатора в апреле 2024 года, после которого тот вернулся к работе.