«Уверен, что докажу невиновность»: Адвокат зачитал обращение Чибиса, которое тот не успел озвучить в суде
Чибис через адвоката заявил, что намерен доказать свою невиновность
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Губернатор Мурманской области Андрей Чибис не согласился с предъявленными ему обвинениями и заявил о намерении доказать свою невиновность. Обращение главы региона к журналистам и жителям области зачитал его адвокат Руслан Закалюжный после заседания Мещанского районного суда Москвы.
По словам защитника, Чибис хотел самостоятельно выступить перед прессой, однако не смог сделать этого в суде и попросил адвоката передать его слова.
Адвокат зачитал обращение Чибиса, которое тот не успел озвучить в суде. Видео © Life.ru
«С обвинением не согласен. Я честно и искренне работал именно в интересах Севера. Уверен, что и на следствии, и в суде мне удастся доказать свою невиновность и противостоять оговорам», — говорится в обращении губернатора.
Также Чибис поблагодарил жителей Мурманской области за поддержку, а также выразил признательность своей семье и всем, кто сейчас находится рядом с ним.
Закалюжный добавил, что верит в способность своего подзащитного справиться с возникшими трудностями. В качестве примера адвокат напомнил о покушении на губернатора в апреле 2024 года, после которого тот вернулся к работе.
Напомним, Андрея Чибиса задержали 23 ноября в Москве по делу о предполагаемых хищениях бюджетных средств и незаконных валютных операциях. Сам губернатор отрицает причастность к преступлениям. 25 ноября Мещанский районный суд Москвы отправил Чибиса в СИЗО до 23 января 2027 года, удовлетворив ходатайство следствия.