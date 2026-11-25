Губернатору Мурманской области Андрею Чибису предъявили обвинение по трём эпизодам уголовного дела. Об этом судья сообщила при оглашении решения об аресте главы региона.

Следственный департамент МВД России вменяет чиновнику два эпизода растраты (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Сегодня Мещанский районный суд Москвы отправил Чибиса в СИЗО до 23 января 2027 года, удовлетворив ходатайство следствия. Губернатора задержали 23 ноября в Москве, куда он приехал в командировку. По данным МВД, уголовное дело касается предполагаемого хищения свыше 39 млн рублей из бюджета регионального Минстроя, растраты более 1 млрд рублей, выделенных на реконструкцию дороги Апатиты — Кировск, а также незаконных валютных операций. Сам Чибис вину отрицает.

Супруга губернатора назвала ситуацию с его задержанием нелепой. Она заявила, что её муж искренне предан Мурманской области и стремится сделать всё для развития региона.