Бывшего главу Тамбовской области Максима Егорова приговорили к 11 годам колонии строгого режима по делу о получении взяток. 49-летнего экс-чиновника признали виновным по части 6 статьи 290 УК РФ.

«Приговором суда Егорова Максима Борисовича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ, назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет колонии строгого режима», — огласила судья Ирина Карнаухова.

По версии следствия, в 2022–2024 годах Егоров регулярно получал деньги, имущество и оплаченные услуги от Романа Стефанова — бывшего генерального директора компаний «Газпром газораспределение Тамбов» и «Газпром межрегионгаз Тамбов». Общую стоимость незаконного вознаграждения следствие оценило не менее чем в 84 млн рублей. Как утверждало обвинение, взятки передавались за общее покровительство и создание преимуществ для коммерческой деятельности компаний.

В ходе прений гособвинение просило назначить бывшему губернатору 14 лет лишения свободы и штраф в размере 400 млн рублей. По тому же делу проходят Сергей Аганов и Александр Соломатин, которых обвиняют в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере. Для них прокуратура запрашивала 8,5 и 7,5 года колонии соответственно.

Егоров возглавил Тамбовскую область в октябре 2021 года, сменив на посту Александра Никитина. В ноябре 2024-го он объявил об отставке, заявив о переходе на работу на федеральном уровне. В июле 2025 года бывшего губернатора задержали, после чего его отправили в СИЗО. Свою вину он не признавал.

Ранее в рамках расследования арестовали имущество Егорова и его родственников стоимостью более 130 млн рублей. По данным следствия, эти активы должны были обеспечить возможную конфискацию и исполнение судебного решения.