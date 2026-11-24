Бывшего губернатора Тамбовской области Максима Егорова прокуратура потребовала отправить в колонию на 14 лет и оштрафовать на 400 млн рублей. О запрошенном наказании рассказала «Ведомостям» адвокат экс-чиновника Лариса Гусева.

Егорову вменяют получение взятки в особо крупном размере по части 6 статьи 290 УК РФ. Для двух других подсудимых — бывшего заместителя гендиректора компании «Газпром межрегионгаз Тамбов» Сергея Аганова и Александра Соломатина — гособвинение запросило восемь с половиной и семь с половиной лет лишения свободы соответственно. Им предъявлены обвинения в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере. Оглашение приговора ожидается в пятницу, 27 ноября.

Напомним, Егорова задержали 24 июля 2025 года. Тогда правоохранители провели обыски по нескольким адресам в Москве и Тамбове. Политик руководил регионом с октября 2021-го по ноябрь 2024-го, а до этого занимал должность заместителя министра строительства и ЖКХ. Позднее выяснилось, что сумма предполагаемых взяток превысила 80 млн рублей. По данным СМИ, помимо денег, бывший руководитель области мог получить автомобиль, а также помощь в покупке квартиры и строительстве дома. В основу уголовного дела легли показания предпринимателя Романа Стефанова, ранее возглавлявшего газоснабжающую компанию.