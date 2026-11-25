В Москве в СИЗО отправили руководителя адвокатской коллегии «Гранкин и партнёры» Максима Гранкина и его сына Ивана. Следствие считает их причастными к посредничеству во взяточничестве в особо крупном размере, пишет ТАСС.

Поводом для уголовного преследования стало обещание за вознаграждение урегулировать корпоративные споры без обращения в суд. Обоим фигурантам предъявили обвинение по статье 291.1 УК РФ. Суд определил для них двухмесячное содержание в СИЗО. Защита уже обжаловала это решение. В материалах фигурирует и ставропольский предприниматель Роман Борозна — он также находится под арестом.