Ленинский районный суд Екатеринбурга оставил Аркадия Вагнера под стражей до 27 января 2027 года включительно. О новом решении по делу об избиении учёного Никиты Зезина рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области.

Напомним, поводом для конфликта 13 июля стали покатушки детей на квадроциклах по опытным полям. Директор Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра вместе со своим заместителем Александром Шаниным обнаружил ребят, повредивших посевы. Сотрудники учреждения связались с родителями несовершеннолетних, однако встреча со взрослыми, по версии следствия, закончилась нападением на обоих специалистов. Спустя девять дней после случившегося 67-летний исследователь скончался в больнице, предварительной причиной смерти назвали сердечный приступ. Вместе с Вагнером по уголовному делу проходит Александр Реверук, оба не признают вину. В сентябре их оставили в СИЗО до 27 ноября.