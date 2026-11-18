Жене обвиняемого в нападении на учёного Никиту Зезина не удалось оспорить штраф за опасные развлечения дочери. Елену Вагнер обязали выплатить тысячу рублей за то, что она разрешала девочке кататься на квадроцикле под управлением несовершеннолетнего родственника. Решение оставил в силе Свердловский областной суд.

Как сообщили в пресс-службе судов региона, с 15 июня по 13 июля женщина допускала поездки дочери без сопровождения взрослых. За рулём квадроцикла находился несовершеннолетний племянник её мужа Аркадия Вагнера, а маршрут проходил вдоль полей с посевами.

После проверки полиция составила административный протокол. Изначально женщина полностью признала вину и пояснила, что осознавала опасность таких поездок для ребёнка. Однако в суде от своих слов отказалась.

Комиссия по делам несовершеннолетних Октябрьского района Екатеринбурга назначила матери штраф за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Сначала постановление подтвердил районный суд, а затем и областная инстанция, не найдя оснований для отмены наказания.

История связана с громким нападением на директора Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра Никиту Зезина. 13 июля учёный вместе с заместителем Александром Шаниным обнаружил на опытных полях подростков на квадроциклах, которые повредили посевы. После того как сотрудники института связались с родителями детей, у здания учреждения произошёл конфликт с приехавшими мужчинами. По версии следствия, учёных избили.

22 июля Зезин скончался в больнице. По предварительным данным, причиной смерти стал сердечный приступ. Фигурантами уголовного дела о групповом хулиганстве стали Александр Реверук и Аркадий Вагнер. Оба вину не признают, расследование продолжается.

Ранее Life.ru сообщал, что суд продлил арест Реверуку и Вагнеру до 27 ноября. При этом в августе выяснилось, что после смерти Зезина другого человека потерпевшим по делу не признали. Об этом следователь сообщила на заседании областного суда, где рассматривалась апелляция на арест одного из обвиняемых. Жалобу тогда отклонили.