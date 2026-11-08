В Ленинградской области 10-летний мальчик погиб, врезавшись на квадроцикле в опору линии электропередачи. Вместе с ним ехал 11-летний друг, которого после аварии госпитализировали с переломами ног и травмой головы. Трагедия произошла 8 ноября в деревне Малое Замостье Гатчинского района. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По предварительным данным, ребёнок управлял квадроциклом THUNDER 125 и около 15:30 потерял контроль над техникой на Новой улице. Машина врезалась в столб, после чего съехала в кювет. Десятилетний водитель получил смертельные травмы и скончался до приезда медиков.

Его 11-летнего пассажира придавило опрокинувшимся квадроциклом. По информации Baza, у мальчика диагностировали переломы ног и закрытую черепно-мозговую травму. При этом в региональном управлении МВД оценили тяжесть полученных ребёнком повреждений как среднюю. Оба школьника, по данным журналистов, катались без защитных шлемов. Полиция проводит проверку обстоятельств ДТП.

Похожая трагедия произошла в июле в Ханты-Мансийском автономном округе. Тогда семилетний мальчик погиб во время катания на квадроцикле в селе Тугияны. Ребёнок ехал вдоль берега и столкнулся с натянутым тросом, которым был пришвартован теплоход. Пострадавшего доставили в больницу, однако врачи не смогли его спасти. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Расследование взяла под контроль прокуратура Югры.

Ещё одно смертельное ДТП с квадроциклом произошло 3 июля в Павлово-Посадском округе Подмосковья. Десятилетний мальчик управлял техникой, когда в неё врезался двигавшийся в попутном направлении автомобиль Toyota Noah. Ребёнка госпитализировали, но от полученных травм он скончался. За рулём иномарки находился пьяный мужчина 1987 года рождения. Следователи задержали водителя по подозрению в нарушении ПДД, повлёкшем смерть человека.