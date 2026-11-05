Ректор Тамбовского государственного университета имени Г. Р. Державина Павел Моисеев погиб в дорожно-транспортном происшествии в возрасте 39 лет. Квадроцикл, которым управлял руководитель вуза, столкнулся с металлическим ограждением и перевернулся.

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Трагедия произошла в ночь на 5 ноября в селе Тулиновка Тамбовского округа. Квадроцикл наехал на металлическое ограждение и перевернулся, сообщили в региональном управлении МВД России, от полученных травм Моисеев скончался на месте. Правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.

У погибшего остались жена и дочь. Моисеев возглавлял Державинский университет более четырёх лет, сначала в статусе исполняющего обязанности ректора, а затем в качестве полноправного руководителя.

Павел Моисеев родился в Тамбове в 1987 году. До работы в университете он трудился в банковской сфере, а позднее занял должность проректора по цифровой трансформации, управлению имущественным комплексом и инфраструктурному развитию. Исполняющим обязанности главы ТГУ его назначили 1 июля 2022 года. В январе следующего года Моисеев победил на выборах ректора, а в марте 2023-го Минобрнауки официально утвердило его кандидатуру. Помимо руководства университетом, он был депутатом Тамбовской областной Думы.

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