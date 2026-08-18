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18 августа, 09:39
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Появилось видео момента смертельной аварии с топ-менеджером «Генбанка» в Москве

Председатель правления «Генбанка» Дмитрий Ларин погиб в ДТП с автомобилем частной скорой помощи в центре Москвы. Момент аварии попал на видео, которое приводит Mash.

Момент аварии с участием Ларина. Видео © Telegram / Mash

Банкир ехал на мотоцикле по Тверской-Ямской улице, когда, по предварительным данным, на встречную полосу выехала машина медслужбы.

После столкновения Ларин упал на проезжую часть и получил тяжёлые травмы. Спасти мужчину не удалось — спустя несколько минут он скончался. Обстоятельства аварии и действия водителя скорой устанавливают правоохранительные органы.

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Ранее Life.ru рассказывал, что топ-менеджер «Генбанка» Дмитрий Ларин насмерть разбился на своём мотоцикле во время ДТП в центре Москвы. В этом банке он отвечал за информационную безопасность, IT-инфраструктуру, операционную деятельность, управление рисками и ряд смежных направлений.

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Обложка © SHOT

Владимир Озеров
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