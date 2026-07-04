В Подмосковье задержали пьяного водителя после смертельного ДТП с рёбенком

В Павлово-Посадском городском округе Московской области задержан мужчина 1987 года рождения, подозреваемый в смертельном ДТП с участием 10-летнего ребёнка. Об этом сообщили в ГСУ СК России по региону.

«Следователем территориального следственного отдела ГСУ СК России по Московской области задержан мужчина 1987 года рождения, подозреваемый в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть ребёнка и совершённом в состоянии алкогольного опьянения («а» ч. 4 ст. 264 УК РФ)», — говорится в сообщении.

Вечером 3 июля 2026 года водитель автомобиля Toyota Noah, находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигался по автодороге «д. Васютино — Новоозерная — Дальняя» в Павлово-Посадском округе. В пути он совершил столкновение с квадроциклом, который двигался в попутном направлении. За рулём квадроцикла находился 10-летний мальчик.

После аварии ребёнок получил телесные повреждения и был доставлен в больницу. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, он скончался. Медицинское освидетельствование подтвердило, что водитель автомобиля был пьян. В настоящее время с задержанным работают следователи, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Ранее ночью в Чаплыгинском округе Липецкой области произошла авария с участием двух автомобилей, в которой пострадали пятеро молодых людей. ДТП случилось 2 июля в 00:50 на трассе Липецк — Чаплыгин, где столкнулись ВАЗ-2114 и Toyota Verso. 17-летний водитель отечественной машины выполнял разворот на нерегулируемом перекрёстке.